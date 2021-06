Calciomercato: Liverpool in pressing su Mbappé

I Reds corteggiano il fuoriclasse in rotta con il Psg LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool insiste per avere Kylian Mbappé. Lo riporta il "Daily Star", spiegando che i Reds stanno cercando il modo per convincere il Paris Saint-Germain a cedere il fuoriclasse della nazionale transalpina, il cui contratto scade tra un anno. Il club francese sta facendo di tutto per rinnovare e prolungare l'accordo con il giocatore, ma Mbappé non ne vuole sapere ed è intenzionato a lasciare Parigi. Sulle sue tracce c'è il Real Madrid da tempo, ma il Liverpool ora vuole inserirsi. Entrambi i club devono confrontarsi con una valutazione di oltre 100 milioni per il cartellino dell'attaccante, un costo al quale aggiungere il pesante ingaggio richiesto da Mbappé. Ma i Reds sono in corsa e non vogliono mollare. (ITALPRESS). pal/red 25-Giu-21 10:36