Euro2020: Brych dirigerà Belgio-Portogallo, a Karasev Olanda-Rep. Ceca

I direttori di gara delle sfide degli ottavi in programma domenica. ROMA (ITALPRESS) – Sarà Felix Brych il direttore di gara di Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, in programma domenica a Siviglia alle ore 21. Il fischietto tedesco sarà assistito da Mark Bosch e Stefan Lupp, quarto ufficiale il bulgaro Georgi Kabakov. L'altro ottavo tra Olanda e Rapubblica Ceca, in programma alle ore 18 a Budapest è invece stato affidato a Sergei Karasev. Il direttore di gara russo sarà supportato dagli assistenti Igor Demeshko Maksim Gavrilin, quarto ufficiale la francese Stéphanie Frappart. (ITALPRESS). mra/gm/red 25-Giu-21 13:15