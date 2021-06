Euro2020: Florenzi out contro l’Austria, Chiellini verso il recupero

Ultimo allenamento a Coverciano per l'Italia prima degli ottavi FIRENZE (ITALPRESS) – Seduta di allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale italiana in ritiro al Centro tecnico federale di Firenze per preparare la gara in programma domani sera allo stadio Wembley di Londra contro l'Austria e valida come ottavo di finale di Euro2020. La rosa a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini, dopo una prima fase dedicata al riscaldamento atletico fra campo e palestra, e lo svolgimento di una serie di torelli di gruppo, ha effettuato una partitella a ranghi misti su campo ridotto con le due formazioni schierate che però hanno dato poche indicazioni circa l'undici titolare che sarà mandato in campo contro l'Austria dal 1'. Dunque sembra persistere ancora nella mente del ct Mancini il dubbio se schierare domani sera a centrocampo Locatelli o Verratti, con Jorginho e Barella che appaiono al momento sicuri di un posto. In difesa out Florenzi che anche questa mattina ha svolto una seduta differenziata rispetto ai compagni per il persistere di un problema muscolare al polpaccio destro, con Chiellini che invece, reduce da un fastidio al flessore del ginocchio sinistro, ha effettuato tutto l'allenamento insieme ad i compagni ad eccezione della partitella a ranghi misti finale. Pronto Di Lorenzo come esterno destro difensivo e Acerbi, se Chiellini non dovesse riuscire a scendere in campo al fianco di Bonucci, mentre in attacco si va verso l'utilizzo del tridente Berardi, Immobile ed Insigne. Il programma odierno della Nazionale italiana prevede la partenza in aereo da Firenze in direzione Londra alle ore 17, spostamento della truppa azzurra allo stadio di 'Wembley' dove verrà effettuato il 'walk around' alle 19.05 ora locale, ed a seguire la conferenza stampa della vigilia con protagonisti il ct Roberto Mancini ed il difensore Leonardo Bonucci. (ITALPRESS). lc/pal/red 25-Giu-21 12:29