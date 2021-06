F.1: Verstappen miglior tempo nelle libere in Austria, Leclerc 10°

Secondo tempo per Gasly, poi Hamilton e Bottas SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen parte col piede giusto nel GP di Stiria. A Spielberg il leader del Mondiale è davanti con la sua Red Bull nella prima sessione di libere con il tempo di 1'05"910, precedendo l'AlphaTauri di Pierre Gasly (+0"256) e le due Mercedes di Lewis Hamilton (+0"422) e Valtteri Bottas (+0"476). In fotocopia le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente 10° e 11° separati da appena un millesimo e a 7 decimi da Verstappen, con le Rosse impegnate nella simulazione del passo gara. Nel mezzo l'altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda, seguito dalle Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, l'Aston Martin di Lance Stroll e l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Appuntamento alle 15 per il secondo turno di libere. (ITALPRESS). spf/pal/red 25-Giu-21 12:37