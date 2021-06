F.1: Verstappen si conferma a Spielberg, Ferrari fuori da top 10

L'olandese domina la prima giornata di libere, 4° tempo per Hamilton SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen si ripete nella seconda sessione di libere nel GP di Stiria di Formula 1. Al Red Bull Ring l'olandese chiude il proprio giro in 1'05"412 e stacca di oltre tre decimi tutti gli inseguitori. Fuori dal podio del turno pomeridiano le Mercedes, al secondo posto c'è la McLaren di Daniel Ricciardo e al terzo l'Alpine di Esteban Ocon. Quarta piazza per Lewis Hamilton, solamente 12° Valtteri Bottas, protagonista anche con un pericoloso testacoda in pit lane e sotto investugazione. Qualche indecisione, soprattutto all'inizio della sessione per una leggera pioggia, anche per Carlos Sainz, che piazza la prima Ferrari all'undicesimo posto mentre il compagno di scuderia Charles Leclerc è 13°. Alle 12 di sabato le FP3, poi le qualifiche a partire dalle 15. (ITALPRESS). spf/pal/red 25-Giu-21 16:49