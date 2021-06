Mancini “Onoriamo Wembley, voglio continuare a divertirmi”

La Nazionale attesa domani a Londra dall'Austria per gli ottavi di Euro2020 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Divertirsi e vincere in uno stadio leggendario come Wembley per continuare a sognare. La cavalcata dell'Italia a Euro2020, dopo la riedizione delle Notti Magiche a Roma, passa da Londra e da un avversario come l'Austria che non va sottovalutato. "E' un'ottima squadra, aggressiva, con giocatori tecnici, non sarà una partita semplice – avverte alla vigilia il ct azzurro – E' una partita dove non possiamo sbagliare nulla ma è anche la bellezza di questi tornei, l'adrenalina che ti danno queste partite dove devi vincere. Abbiamo massimo rispetto per l'Austria ma noi dobbiamo fare la nostra partita, senza pensare ai nostri avversari". Locatelli o Verratti, Acerbi o Bastoni, Mancini non si sbilancia sottolineando che "hanno giocato tutti bene e mi hanno messo tutti in difficoltà. È un piacere poter contare su tutti i giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli, poi dovremo sceglierne undici e gli altri dovranno essere pronti a entrare e a cambiare la partita se ce ne sarà bisogno. Chiunque andrà in campo domani, comunque, giocherà bene. Aspettiamo l'ultimo allenamento per sciogliere gli ultimi dubbi ma giocare a Wembley deve essere un piacere, è uno stadio spettacolare, è un tempio del calcio e bisogna rispettarlo giocando bene ma sono sicuro che i ragazzi lo faranno. Sarà una gara difficile e dovremo fare una grande partita". Anche perchè l'Italia, e soprattutto Mancini, non vogliono fermarsi qui. "Mi ha dato un enorme piacere essere ct, mi sono divertito e vorrei continuare a farlo. Devo ringraziare per questo i giocatori, che sono stati bravi", aggiunge il tecnico jesino, che risponde con una battuta alle polemiche sulla sede di Londra visti i contagi in risalita nel Regno Unito. "Abbiamo fatto la doppia dose e siamo tranquilli". (ITALPRESS). glb/red 25-Giu-21 21:33