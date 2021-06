Motomondiale: Vinales comanda in Olanda prima della pioggia

Lo spagnolo è ancora il più veloce nelle libere, caduta per Marquez ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – In una seconda sessione di prove libere caratterizzate dall'intensificarsi della pioggia da metà turno, è Maverick Vinales a firmare il miglior tempo nel GP d'Olanda. Ad Assen, lo spagnolo della Yamaha (davanti a tutti anche in FP1) fa registrare il crono di 1'33"241, precedendo la Ktm di Miguel Oliveira (+0"159) e l'altra Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (+0"250). Quarta piazza per Marc Marquez, vittima però di un brutto volo in curva 10, quando viene disarcionato dalla sua Honda e sbatte violentemente: lo spagnolo si rialza zoppicando e resta ai box per il resto della sessione. Al sesto e all'ottavo posto le Ducati di Johann Zarco e Jack Miller, Pecco Bagnaia è 19° alle spalle di Valentino Rossi. (ITALPRESS). spf/pal/red 25-Giu-21 15:03