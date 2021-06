Motomondiale: Vinales il migliore nelle prime libere in Olanda

Secondo tempo per Pol Espargaro, soltanto 15° Rossi ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales firma il miglior tempo nel primo turno di prove libere di MotoGP per il Gran Premio di Olanda. Ad Assen, il pilota spagnolo della Yamaha è davanti a tutti con il tempo di 1'33"072 davanti alla Honda di Pol Espargaro (+0"111) e alla Suzuki di Alex Rins (+0"429). Quarto crono per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, poi Johann Zarco, l'unica Ducati in top-10 (con Miller e Bagnaia 11° e 12°). Sesto Danilo Petrucci, bene anche Lorenzo Savadori (10°) mentre Valentino Rossi chiude quindicesimo. La MotoGP tornerà in pista alle 14.10 per la seconda sessione di libere. (ITALPRESS). spf/pal/red 25-Giu-21 10:49