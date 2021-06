Problema fisico al polpaccio per la campionessa in carica ROMA (ITALPRESS) – Simona Halep non potrà difendere il titolo conquistato a Wimbledon nel 2019, ultima edizione disputata dei Championships, al via lunedì prossimo sui campi in erba di Londra. La rumena si è ritirata prima del sorteggio a causa di un problema al polpaccio sinistro. (ITALPRESS). pal/red 25-Giu-21 12:31