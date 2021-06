Uruguay e Paraguay vincono e avanzano ai quarti in Copa America

Bolivia già eliminata, Cile sconfitto ma qualificato ROMA (ITALPRESS) – Uruguay e Paraguay battono rispettivamente Bolivia e Cile e staccano il biglietto per i quarti di finale della Copa America. Netta affermazione di Cavani e compagni contro la nazionale di Cesar Farias, fanalino di coda del girone A e già certa dell'eliminazione prima dell'ultima gara. Nel primo tempo, dopo un'occasione fallita proprio dall'attaccante del Manchester United al 21', il vantaggio dell'Uruguay arriva al minuto 40 con un autogol di Quinteros sul cross da destra di De Arrascaeta. La partita, giocata all'Arena Pantanal di Cuiabà, non cambia nella ripresa con il portiere boliviano Lampe chiamato agli straordinari per tenere in vita i suoi compagni. Cavani ci prova in tutti i modi finché non trova la via del gol al 79', quando sfrutta al meglio il cross di Torres dalla sinistra regalando il definitivo 2-0 e la prima vittoria nella competizione alla nazionale di Tabarez, che nell'ultimo match del girone sfiderà il Paraguay: con una vittoria l'Uruguay conquisterebbe il 2° posto evitando l'incrocio con il Brasile nei quarti. Un gol per tempo e stesso risultato anche nell'altra partita del girone A della Copa America, giocata nella notte italiana. Allo stadio Mané Garrincha di Brasilia il Paraguay batte 2-0 il Cile di Vidal, al primo ko nella competizione dopo aver fermato Argentina e Uruguay. All'esordio da titolare Samudio segna la rete del vantaggio con un bel colpo di testa al 33', mentre il raddoppio arriva nella ripresa: Medel colpisce con una manata Carlos Gonzalez in area regalando un rigore agli avversari e dal dischetto Almiron non sbaglia chiudendo il match al 58'. Una sconfitta che non pregiudica comunque il cammino del Cile, anche se la nazionale di Martin Lasarte rischia ora di concludere il girone al quarto posto e dunque incrociare i padroni di casa del Brasile nei quarti. (ITALPRESS). pal/red 25-Giu-21 09:52