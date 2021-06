Atletica: Mo Farah manca la qualificazione ai Giochi di Tokyo

A Manchester corre i 10.000 con un tempo superiore al minimo richiesto MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Mo Farah non sarà a Tokyo. Dopo aver mancato il pass a inizio mese a Birmingham, il 38enne mezzofondista britannico aveva ieri sera a Manchester un'ultima chance per ottenere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici nei 10000 metri ma ha chiuso in 27'47"07, sopra il minimo richiesto di 27'28". "Grazie a tutti coloro che sono venuti a sostenermi, ho dato tutto, ed è tutto quello che avevo – le sue parole dopo aver tagliato il traguardo – Ho avuto una carriera fantastica e molto lunga, sono molto contento di tutto quello che ho raggiunto", ha aggiunto Farah, due volte campione olimpico sia sui 5000 che sui 10000 metri e sei volte iridato. (ITALPRESS). glb/red 26-Giu-21 10:17