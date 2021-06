Calcio: Passi avanti fra Barcellona e Milan su Junior Firpo

Si va verso il prestito con obbligo di riscatto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Passi avanti nella trattativa fra il Barcellona e il Milan per Junior Firpo. I blaugrana sono pronti a cederlo ma a titolo definitivo, i rossoneri preferirebbero il prestito e l'accordo potrebbe arrivare a metà strada, con l'inserimento dell'obbligo di riscatto a una cifra abbordabile per le disponibilità milaniste. Che si vada verso la fumata bianca si evince anche dall'interessamento del Barcellona per Marcos Alonso, esterno sinistro sotto contratto col Chelsea fino al 2023, che potrebbe sostituire Firpo come vice Jordi Alba. Sull'ex Fiorentina, però, c'è anche l'Inter. In uscita dal Barcellona resta Miralem Pjanic. Per il 31enne centrocampista bosniaco si era parlato di un possibile ritorno alla Juve ma anche Paris Saint Germain e Chelsea sarebbero alla finestra. Per quanto riguarda infine Philippe Coutinho, il Barcellona non si opporrà alla sua partenza ma il brasiliano dovrà accettare una riduzione del suo ingaggio. (ITALPRESS). glb/red 26-Giu-21 10:48