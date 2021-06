Euro2020: Arbitri. Cakir per Croazia-Spagna,a Rapallini Francia-Svizzera

Le gare sono valide per gli ottavi e in programma lunedì. ROMA (ITALPRESS) – Croazia-Spagna, gara in programma lunedì alle ore 18 a Copenaghen e valida per gli ottavi di finale di Euro2020, sarà diretta dall'arbitro turco Cuneyt Cakir. Bahattin Duran e Tarik Ongun, connazionali, saranno gli assistenti, mentre lo svedese Andreas Ekberg sarà il quarto uomo e il tedesco Bastian Dankert addetto al Var. L'altro ottavo di finale in programma lunedì, quello tra Francia e Svizzera (Bucarest, ore 21), sarà arbitrato dall'argentino Fernando Rapallini, assistito dai connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Quarto uomo il polacco Bartosz Frankowski e addetto al Var lo spagnolo Juan Martinez Munuera. (ITALPRESS). gm/red 26-Giu-21 12:58