F.1: Hamilton “Red Bull più veloce ma magari pioverà”

Il campione del mondo "Sarei sorpreso di superare Verstappen in gara" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo in questo weekend. Io ho dato tutto ma non è stata la mia sessione migliore: non pensiamo di poter avere il passo per superarli in gara, ma vedremo di inventarci qualcosa. Le proveremo tutte, è chiaro, ma sarei sorpreso se riuscissimo a superarli sul passo. Magari però pioverà". Questa l'analisi di Lewis Hamilton che ha fatto segnare il terzo tempo nelle qualifiche del gran premio di Stiria ma partirà dalla seconda posizione per la penalizzazione del compagno di squadra Bottas. "La cosa più importante è essere in prima fila e va bene così, potremo lottare domani in gara – ha spiegato il campione del mondo in carica – In realtà la Red Bull ha dimostrato di avere alcuni decimi di vantaggio: siamo riusciti ad avvicinarci in qualifica ma in configurazione gara loro sembrano avanti e sarei sorpreso se riuscissimo a superarli sul passo". (ITALPRESS). pal/red 26-Giu-21 16:34