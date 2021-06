F.1: Leclerc “Oggi non ne avevamo di più, spero in passo gara”

Sainz "Mi aspettavo questa difficoltà, ci sono macchine più veloci" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Si può fare sempre meglio ma, guardando il distacco da Gasly, si capisce che oggi non avevamo abbastanza per fare di più. Sono contento del mio giro, non ho fatto errori". Questa l'analisi di Charles Leclerc dopo il 7° posto in qualifica al gran premio di Stiria. "Abbiamo lavorato tanto nelle libere sulla simulazione gara, sperando che questo ci aiuti a capire meglio la gomma – ha spiegato il pilota della Ferrari – Ieri eravamo abbastanza forti sul passo, speriamo di avere domani la stessa performance. Sarà difficile perché ci sono tre grandi rettilinei dove è abbastanza facile superare: senza DRS non siamo così lontani dagli altri, è strano che perdiamo con il DRS aperto. Pioggia? Spero di no, così proviamo a capire un po' di più: vorrei avere una gara pulita per raccogliere i dati che ci servono". "Dopo quello che abbiamo visto ieri – ha osservato Carlos Sainz, che domani partirà addirittura 12° – un po' mi aspettavo questo tipo di qualifica: abbiamo capito dall'inizio del weekend che ci sono macchine più competitive. Oggi non ne avevamo di più. Speriamo che domani la tendenza di perdere posizioni in gara, come è capitato in Francia, non prosegua perché possiamo migliorare. Abbiamo deciso di aumentare il carico per vedere se la situazione del degrado delle gomme migliora, ma non penso che con un'ala diversa oggi saremmo stati molto più veloci", ha concluso il pilota della Ferrari. (ITALPRESS). pal/red 26-Giu-21 16:48