F.1: Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7°

Hamilton in prima fila, delusione per Sainz che partirà 12° SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha conquistato la pole position al gran premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull ha fermato il tempo sull'1'03"841 precedendo di 194 millesimi Valtteri Bottas, che però dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni e dunque partirà dalla terza fila. Terzo tempo ma prima fila per Lewis Hamilton, poi Norris e Perez in seconda fila, mentre Gasly partirà sesto. Settimo tempo per Charles Leclerc sull'unica Ferrari qualificata al Q3. Delusione per Carlos Sainz, che ha chiuso il Q2 con il 12° tempo e dunque partirà dalla sesta fila. (ITALPRESS). pal/red 26-Giu-21 16:13