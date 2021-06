F.1: Verstappen “Ottimo weekend ma in gara sarà battaglia”

L'olandese festeggia la pole a Spielberg "Ho fatto un bel giro" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "E' stato un ottimo weekend finora, in qualifica la macchina è stata piacevole da guidare. La gara non sarà semplice, ma è anche bello che sia combattuta e sono sicuro che sarà una battaglia domani, interessante come in Francia". Queste le parole di Max Verstappen dopo la pole position conquistata al gran premio di Stiria. "Non è semplice gestire le prime curve su questo circuito – ha aggiunto il pilota della Red Bull – ma il primo giro nel mio Q3 è stato abbastanza buono, sono felice di essere al primo posto in casa. E' una pista che non ha tantissime curve ma ce ne sono due difficili da azzeccare all'inizio. E' difficile fare un bel giro, ma il mio primo tentativo non è stato male, anche se non sono stato perfetto". (ITALPRESS). pal/red 26-Giu-21 16:33