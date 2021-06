F.1: Wolff “Rinnovo Hamilton? La trattativa procede bene”

"Non ci sono ostacoli, stiamo discutendo" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Contatti "positivi". Toto Wolff, team principal della Mercedes, appare ottimista sul rinnovo di contratto di Lewis Hamilton, in scadenza a fine stagione. "Sono abbastanza rilassato perchè sta andando bene, stiamo discutendo, non ci sono ostacoli – fa sapere da Spielberg, dove domani si correra il Gran Premio di Stiria – Penso sia solo una questione di trovare degli accordi, servirà qualche giorno in più ma la chiacchierata è positiva". Wolff smentisce poi che Hamilton abbia chiesto la conferma di Bottas. "Non abbiamo mai discusso di quelle che possono essere le preferenze sul suo compagno di squadra, non fa parte del suo modo di pensare. Quando parliamo di piloti, non c'è niente che non sia condiviso con Lewis ma lo stesso avviene con Valtteri e con George (Russell, candidato a sostituire il finlandese, ndr). Dobbiamo fare delle valutazioni per il futuro e quando prenderemo una decisione, la prima a conoscerla sarà il diretto interessato". (ITALPRESS). glb/red 26-Giu-21 11:07