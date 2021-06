Foggia, Zdenek Zeman nuovo allenatore

Per il boemo si tratta della quarta esperienza con il club pugliese. FOGGIA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Zdenek Zeman è il nuovo allenatore del Foggia. "Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022, vi aspettiamo alle 18.00 allo stadio Zaccheria" si legge in un post su facebook del neo proprietario della società, Nicola Canonico, corredato dalla foto della firma sul contratto del tecnico boemo. Zeman si era incontrato la settimana scorsa con la dirigenza pugliese trovando un'intesa di massima, tanto che sui profili social era apparsa una foto con scritto "Ci vediamo a Foggia. Certi amori non finiscono mai". Il Foggia, che ha concluso la sua stagione al sesto posto in classifica nel girone C di Serie C, vuole rilanciare le sue ambizioni con un ritorno al passato: Zemanlandia. Con Zeman torna a Foggia anche lo storico ds Beppe Pavone. Zeman, 74 anni, e' nel cuore di tutti i tifosi foggiani e per lui sarebbe la quarta esperienza in rossonero: la prima volta fu nel 1986 in C1, poi il ritorno nel 1989 riuscendo a conquistare anche la storica promozione in Serie A, infine nella stagione 2010-2011 chiuse al sesto posto in Serie C. Adesso, dopo 11 anni, si aggiunge un nuovo capitolo alla storia tra Zeman e il Foggia. (ITALPRESS). gm/red 26-Giu-21 16:37