Hamilton davanti a Verstappen in FP3, Leclerc 7°

In vista del Gp di Stiria Sainz solo 13°. SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton 'batte' Max Verstappen nella terza e ultima sessione di libere nel GP di Stiria di Formula. Dopo le due sessioni del venerdì dominate dal pilota Red Bull, il campione del mondo in carica piazza la sua Mercedes davanti a tutti in 1'04"369 con due decimi di vantaggio sul principale rivale. Al terzo posto l'altra Mercedes di Valtteri Bottas (che dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia di partenza), a seguire la Red Bull di Sergio Perez. Poi le due AlphaTauri con Tsunoda e Gasly, settimo posto per la prima Ferrari di Charles Leclerc (+0"971) mentre Carlos Sainz chiude tredicesimo. (ITALPRESS). spf/gm/red 26-Giu-21 13:14