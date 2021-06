Milwaukee domina Atlanta in gara 2, finale Est sull’1-1

Hawks sotto anche di 40, Gallinari chiude con 12 punti MILWAUKEE (USA) (ITALPRESS) – Milwaukee disinnesca Trae Young, domina gara 2 125-91 e si porta sull'1-1 nella finale della Eastern Conference. Agli Hawks non riesce il bis, colpiti da Giannis Antetokounmpo (25 punti) e Jrue Holiday (22 punti), ma è il rendimento del numero 11 a fare la differenza rispetto al primo atto: da 48 punti e 11 assist a 15 punti (con 6/16 dal campo e 1/8 da tre) e ben nove palle perse. "Mi assumo tutta la responsabilità di quello che è successo stasera", il mea culpa di Young, soffocato dalla difesa aggressiva dei Bucks. Milwaukee ha sfoderato ben altra prestazione rispetto a gara 1: mai indietro nel punteggio, ha infilato un parziale di 20-0 nel finale del secondo quarto che ha di fatto rotto ogni equilibrio ed è arrivata anche al +40 nel terzo periodo, al punto da permettersi di tenere a riposo tutti i big nell'ultimo quarto. "Non siamo sorpresi dall'intensità che ci hanno messo – sottolinea coach McMillan – Ma noi dobbiamo giocare a un altro livello, loro hanno dominato l'intera partita". "In gara 1 sono stati in grado di fare quello che volevano, oggi abbiamo fatto sì che non si sentissero così a loro agio", l'analisi di Middleton, 15 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. "Sapevamo cosa fare, eravamo tutti consapevoli che dovevamo prenderci questa partita ed è quello che abbiamo fatto", concorda Antetokounmpo. Ma al di là di Young, ad Atlanta – che ha sempre perso gara 2 in questi play-off – è mancato il contributo di altri giocatori che in questa post-season hanno fatto la differenza, come Capela o Bogdanovic. Danilo Gallinari, nei 16 minuti disputati, ha chiuso con 12 punti (3/3 da due, 1/4 da tre, 3/4 dalla lunetta), due rimbalzi e una palla persa, 11 punti a testa per Collins e Reddish. Ma gli Hawks non mollano: da domenica la finale si sposta alla State Farm Arena. (ITALPRESS). glb/red 26-Giu-21 08:42