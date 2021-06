Motomondiale: Agostini “Rossi? Contro orologio vita niente da fare”

"Sarà Marquez a prendersi tutti i miei record" ROMA (ITALPRESS) – "Ognuno decide con la propria testa, ci mancherebbe. Però io incontro i suoi tifosi, ci parlo: non sono felici. Li ha abituati troppo bene, con tanti successi. Ora sono malinconici". Giacomo Agostini aspetta come tutti quella che sarà la decisione di Valentino Rossi, se smettere al termine di questa stagione o metterci un punto. Ma l'ex fuoriclasse del motomondiale non ha molti dubbi su quella che sarebbe la scelta da fare. "Io credo poco ai miracoli – le sue parole a 'Repubblica' – Ho imparato sulla mia pelle che contro l'orologio della vita non c'è niente da fare: puoi accelerare quanto vuoi, ma va sempre più veloce di te. È lo sport: ad una certa età continuano solo alcuni pugili, che però fanno a botte tra vecchietti. Si chiama show, nei motori non funziona. Solo il vino, invecchiando, migliora. Qualche volta diventa pure aceto. Quando mi sono reso conto che al massimo avrei potuto lottare per un terzo o un quarto posto, ho deciso di smettere. Lo ha detto anche Marquez, l'altro giorno: 'Non so come faccia Rossi a continuare a correre per arrivare 15esimo'. Me lo chiedo anche io". I record di Agostini, dalle vittorie (123) ai titoli mondiali (15), sono salvi dall'assalto del Dottore "ma prima o poi miei primati se li prende Marc Marquez. Domenica scorsa dopo il capolavoro in Germania gli ho scritto un messaggio: mi aveva emozionato, pensando a tutto quello che ha passato e alla paura di non poter più fare il pilota. 'Non ti preoccupare, arriverai a battermi. Anche se con un po' di ritardo rispetto al previsto. Te lo meriti'. Ci ha messo un'aggressività e un talento straordinari. Ma l'avete visto quel braccio, come è concitato? Fa paura, poverino. Per fortuna dopo l'Olanda si fermano più di mese e potrà riposare. Marc è un ragazzo straordinario, destinato a diventare il più grande di sempre: anche se certi paragoni non sono mai giusti, ogni epoca ha le sue storie". (ITALPRESS). glb/red 26-Giu-21 09:17