Calcio: Hernan Crespo positivo al Covid-19 in Brasile

L'ex attaccante aveva ricevuto il vaccino dieci giorni fa SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Hernan Crespo è risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media brasiliani. L'ex attaccante, oggi allenatore del San Paolo, non ha potuto seguire la squadra che stasera affronterà il Ceará. Crespo è già in isolamento e dovrà restarci per almeno due settimane, secondo i protocolli della confederazione calcistica brasiliana. L'ex attaccante aveva peraltro ricevuto la prima dose del vaccino anti-coronavirus dieci giorni fa, una opportunità offerta dalla Conmebol. (ITALPRESS). pal/red 27-Giu-21 11:02