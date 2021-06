Calciomercato: stampa spagnola, Barcellona interessato a Pau Lopez

Il portiere in uscita dalla Roma che cerca Rui Patricio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona mette gli occhi su Pau Lopez. La notizia rimbalza dalla Spagna e segue le voci degli ultimi giorni relative alla volontà della Roma di rinnovare il parco portieri, puntando forte sul portoghese Rui Patricio. Secondo "Mundo Deportivo", il Barça sta valutando il profilo dell'estremo difensore giallorosso e ha già chiesto informazioni al suo agente Albert Botines. Il club blaugrana non vuole farsi trovare scoperto in caso di partenza di Neto, anche perché Ter Stegen è alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio. Il giovane Inaki Pena è molto apprezzato da Koeman, che però preferirebbe avere un portiere di esperienza come Pau Lopez: l'estremo difensore giallorosso ha un contratto fino al 2024 ma potrebbe lasciare l'Italia in caso di chiamata del Barcellona. (ITALPRESS). pal/red 27-Giu-21 10:12