Euro2020: Croazia, Dalic “Spagna non sarà felice di affrontarci”

"Perisic? Dura sostituirlo ma abbiamo tante soluzioni" COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – "Non dobbiamo guardare agli altri, rispettiamo tutti e vale anche per la Spagna. Ma anche loro sanno che siamo una squadra di qualità e non saranno felici di giocare contro di noi. Dovremo essere molto motivati, il nostro obiettivo è raggiungere i quarti". Zlatko Dalic non si sente sfavorito nell'ottavo di domani a Copenaghen contro le Furie Rosse. La Croazia ha però perso in extremis Ivan Perisic, risultato positivo al Covid. "Sarà molto difficile sostituirlo ma abbiamo soluzioni di qualità e sono sicuro che chiunque andrà in campo, giocherà al suo meglio per aiutare la squadra. Potrà giocare allo stesso livello di Perisic? Ne dubito ma siamo coperti in quel ruolo e avremo sicuramente una soluzione di qualità", aggiunge il ct croato, che si aspetta una bella spinta anche dagli spalti: "Sarà grandioso finalmente vedere tanti nostri tifosi allo stadio. Ci stimolano sempre, sono il nostro giocatore in più. Speriamo domani di non deluderli". "Sappiamo tutti quanto Perisic sia importante per questa squadra – le parole in conferenza stampa di Marcelo Brozovic, compagno anche all'Inter – ma abbiamo abbastanza giocatori che possono sostituirlo. La Spagna? Sappiamo che gioca un calcio fatto di possesso ma non significa nulla, sta a noi essere al nostro massimo livello e vincere". (ITALPRESS). glb/red 27-Giu-21 16:34