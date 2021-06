Euro2020: Mancini “Vittoria meritata in gara più difficile”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Abbiamo voluto vincere a tutti i costi, abbiamo meritato e questa partita può farci bene per il futuro". Queste le prime parole di Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia sull'Austria negli ottavi di Euro2020. "L'abbiamo vinta perché abbiamo meritato, anche se alla fine abbiamo subito questo gol – ha sottolineato il ct degli azzurri ai microfoni della Rai – Già nel primo tempo potevamo fare un paio di gol, nel secondo siamo calati un po' fisicamente anche per il campo pesante ma abbiamo meritato. Abbiamo vinto grazie ai giocatori che erano in panchina, che sono entrati con la mentalità giusta: avevamo bisogno di calciatore freschi, siamo stati straordinari. Sapevo sarebbe stata la partita più difficile, forse ancora più difficile dei quarti di finale. Può farci bene questa gara". (ITALPRESS). spf/pal/red 27-Giu-21 00:00