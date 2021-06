Germania, Havertz “Con l’Inghilterra sfida alla pari”

Il talento del Chelsea: "Siamo usciti dai gironi con tanta fiducia" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Conoscere la Premier League non darà un particolare vantaggio alla Germania. Per Kai Havertz, protagonista nel campionato inglese come Antonio Rudiger, Timo Werner e Ilkay Gundogan, quella con l'Inghilterra di martedì sarà comunque una sfida senza favoriti. "Non è un grosso vantaggio, anche se alcuni di noi conoscono il livello e le difficoltà dell'avversario – afferma il fantasista tedesco del Chelsea in conferenza stampa -. Ci sono alcuni giocatori per me tra i migliori al mondo. C'è un'enorme qualità individuale in attacco". Un ottavo che si preannuncia "alla pari", secondo Havertz, già a segno due volte in questo Europeo, anche se la Germania non potrà contare su tanti tifosi nella sfida di Wembley. "Siamo usciti dalla fase a gironi con tanta fiducia e slancio", conclude Havertz, recuperato dopo la contusione al ginocchio rimediata contro l'Ungheria. Pronto anche Thomas Muller, mentre Rudiger e Gundogan sono in dubbio. I due non si sono allenati oggi per acciacchi fisici, ma domani partiranno comunque con la squadra. (ITALPRESS). fsc/red 27-Giu-21 14:26