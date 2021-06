Mondiale rally, Ogier vince anche in Kenya ed è sempre più leader

Il francese precede Katsuta e Tanak, out Neuville NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Ancora Sebastien Ogier. In Kenya, per la sesta tappa del Mondiale Rally, si è imposto per la quarta volta in stagione il francese della Toyota, sempre più leader della classifica iridata, davanti al compagno di squadra Takamoto Katsuta, staccato di 21"8, e a Ott Tanak (Hyundai, a 1'09"5). Dominatore delle prime due giornate, Thierry Neuville è stato costretto al ritiro a causa della rottura dell'ammortizzatore della sua Hyundai. (ITALPRESS). fsc/red 27-Giu-21 13:51