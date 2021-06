Niente Olimpiadi di Tokyo per Serena Williams

"Tante ragioni alla base di questa scelta", dice la tennista americana LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente Olimpiadi per Serena Williams. Alla vigilia del debutto a Wimbledon, la 39enne ex numero 1 al mondo ha annunciato che non parteciperà ai Giochi di Tokyo in programma dal 23 luglio all'8 agosto. "Non sono sulla lista olimpica, almeno che io sappia. E se ci fossi, non dovrei esserci", ha detto Williams, campionessa olimpica a Londra nel 2012. "Ci sono molte ragioni che mi hanno condotto a questa scelta – ha poi aggiunto -. Ma non mi sento di parlarne oggi. Forse un altro giorno. Scusatemi". (ITALPRESS). fsc/red 27-Giu-21 14:48