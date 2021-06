Calcio: Bayern, Liverpool in pressing per Coman

Reds in contatto con l'entourage del giocatore MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Liverpool si muove per Kingsley Coman. Il 25enne esterno d'attacco francese è sotto contratto col Bayern Monaco fino al 2023 ma finora la trattativa per il rinnovo non è decollata e anche se il neo allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann vorrebbe trattenere l'ex giocatore di Psg e Juventus, ci sarà da fare i conti con le sirene inglesi. Il papà di Coman, infatti, starebbe spingendo per cambiare aria, preferibilmente con destinazione Premier League, e stando all'emittente tedesca "Sport1", il Liverpool avrebbe già preso contatto con l'entourage del calciatore. (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-21 12:45