Calcio: Manchester City, idea Griezmann se Kane non arriva

Dalla Spagna fanno sapere di un interessamento per l'attaccante del Barcellona MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Manchester City non molla Harry Kane ma intanto si guarda intorno. Via Aguero, c'è da trovare un attaccante per Guardiola e la stella del Tottenham è da tempo il nome in cima alla lista dei desideri. Ma convincere gli Spurs ad abbassare le richieste non sarà semplice e, considerando anche l'interesse per Grealish che potrebbe comportare un'altra operazione onerosa, il City starebbe valutando delle alternative. Una di queste, riporta "Fichajes.net", sarebbe Antoine Griezmann. Le Petit Diable sarebbe l'ideale per giocare in un attacco con un 'falso nueve', perchè sa contribuire al gioco e al contempo rendersi pericoloso. E vista la delicata situazione economica del Barcellona, chissà che davanti a un'offerta interessante i blaugrana non diano il via libera alla sua cessione. Griezmann, dal canto suo, non potrebbe che vedere bene un trasferimento alla corte di Guardiola. (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-21 12:19