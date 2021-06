Euro2020: Martinez “Possiamo recuperare De Bruyne e Hazard”

Il ct del Belgio "Contro l'Italia non giocheremo per difenderci" ROMA (ITALPRESS) – "Il torneo di De Bruyne e Hazard non è finito, i loro infortuni non sono gravi. I test effettuati oggi ci hanno sollevato, possono restare con noi: c'è poco tempo prima della sfida contro l'Italia, ma lavoreremo per recuperarli". Sono le parole del commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa il giorno dopo la vittoria negli ottavi di Euro2020 contro il Portogallo e soprattutto in vista dei quarti di finale, in programma venerdì sera a Monaco di Baviera contro l'Italia. "Non giocheremo per difenderci e ripartire in contropiede, noi siamo bravi tecnicamente e siamo orgogliosi del nostro Dna – ha assicurato il ct belga – Vogliamo controllare le partite. Mancini? Ha fatto un ottimo lavoro. Ci conosciamo dalla Premier League, si vede la sua mano, 31 partite senza sconfitte è una serie impressionante. L'Italia sta bene, difende bene ed è forte nel possesso palla e anche in contropiede, ma è un avversario col quale possiamo giocarcela". (ITALPRESS). pal/red 28-Giu-21 18:37