Euro2020: Portogallo, Ronaldo “Dato tutto, fieri nostro percorso”

"Torneremo più forti, buona fortuna alle altre nazionali" SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e siamo usciti prima di quanto volessimo. Ma siamo fieri del nostro percorso, abbiamo dato tutto per confermarci campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter ancora dare tante gioie ai portoghesi". Il giorno dopo la sconfitta col Belgio e la conseguente eliminazione da Euro2020, Cristiano Ronaldo prende la parola su Instagram. "I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra, dall'inizio alla fine – ha scritto ancora l'attaccante della Juventus – E' stato per loro che abbiamo corso e lottato, cercando di ripagare la fiducia che hanno posto in noi. Non è stato possibile arrivare dove avremmo voluto ma resta il nostro sincero e profondo ringraziamento". Infine "complimenti al Belgio e buona fortuna a tutte le nazionali ancora in corsa. Quanto a noi, torneremo più forti". (ITALPRESS). glb/red 28-Giu-21 12:30