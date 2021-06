Euro2020, Shevchenko “Svezia squadra forte e ben organizzata”

Il ct dell'Ucraina teme gli scandinavi "Sono ostici nel gioco aereo" GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – "La Svezia è una squadra molto organizzata. Hanno un chiaro stile di gioco e lo perseguono sempre. Le cose che fanno le fanno molto bene. Sono pericolosi, soprattutto con i passaggi in verticale". Così il commissario tecnico dell'Ucraina, Andrij Shevchenko, sugli avversari scandinavi, alla vigilia della gara degli ottavi di finale di Euro2020, in programma domani sera, alle 21, a Glasgow. "La Svezia è molto forte fisicamente e non perde quasi mai i duelli individuali. Infine, è una formazione molto ostica nel gioco aereo", ha aggiunto Shevchenko, a proposito degli avversari di domani sera. (ITALPRESS). pdm/com 28-Giu-21 18:45