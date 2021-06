Euro2020, Southgate “Contro la Germania per fare la storia”

Il ct inglese "I tedeschi hanno un bagaglio di esperienza enorme" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Contro la Germania abbiamo l'occasione per fare la storia". Così, alla "BBC", il tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, a proposito del match di domani sera, in scena a Wembley alle 18, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Una gara che evoca tanti ricordi, frutto di una rivalità sportiva di vecchia data fra i britannici e i tedeschi. Dopo la finale dei Mondiali del 1966, vinta proprio nel vecchio Wembley dall'Inghilterra contro la Germania Ovest, i "Tre Leoni" hanno perso tutte e quattro le gare a eliminazione diretta giocate nei grandi tornei contro i tedeschi. "Domani affronteremo una grande squadra. La Germania è questo: leggendo i nomi presenti nella rosa tedesca ci sono quattro vincitori della Coppa del Mondo e cinque o sei vincitori della Champions League. Hanno un bagaglio di esperienza enorme", ha precisato il ct inglese. "Non avranno paura di giocare a Wembley. Dovremo dare il massimo. Dobbiamo essere preparati tatticamente e dovremo essere pronti sia fisicamente che psicologicamente", ha continuato Southgate, che non vuole tralasciare alcun dettaglio: "Ci alleniamo sempre anche nel tirare i rigori". "Lo abbiamo fatto per la Coppa del Mondo, lo abbiamo fatto per la Nations League e lo stiamo facendo anche ora", ha puntualizzato il ct inglese. Da decidere ancora se impiegare Mason Mount e Ben Chilwell, in quarantena, dopo la positività al Covid-19 dello scozzese Billy Gilmour. "Devo vedere come stanno, fisicamente ma anche psicologicamente", ha chiarito Southgate. (ITALPRESS). pdm/red 28-Giu-21 13:38