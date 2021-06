Prima sorpresa a Wimbledon, Tsitsipas ko all’esordio

Il greco ha ceduto in tre set contro lo statunitense Tiafoe LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Prima sorpresa a Londra. Stefanos Tsitsipas è uscito di scena all'esordio dal singolare maschile del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club della capitale inglese. Il tennista greco, numero 4 del mondo e terza forza del seeding, quest'anno finalista al Roland Garros, ha ceduto in tre set di fronte allo statunitense Frances Tiafoe, numero 57 del ranking Atp, per 6-4 6-4 6-3. Nel singolare femminile, invece, la prima vittima illustre è Petra Kvitova. La giocatrice della Repubblica Ceca, numero 10 del mondo e del tabellone, si è arresa contro la statunitense Sloane Stephens, 73 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-4. (ITALPRESS). pdm/red 28-Giu-21 19:20