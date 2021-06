Calcio: Bologna. Ripresa a Casteldebole, in 17 agli ordini di Mihajlovic

Test atletici e primo allenamento in campo. BOLOGNA (ITALPRESS) – Ripresa degli allenamenti per il Bologna. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic a Casteldebole il gruppo rossoblù si è ritrovato per iniziare a preparare la nuova stagione. Test atletici e primo allenamento in campo per Federico Ravaglia, Fallou Sarr, Luis Binks, Gabriele Corbo, Lorenzo De Silvestri, Mitchell Dijks, Adama Soumaoro, Michael Kingsley, Andrea Poli, Jerdy Schouten, Roberto Soriano, Kacper Urbanski, Gianmarco Cangiano, Riccardo Orsolini, Nicola Sansone, Federico Santander ed Emanuel Vignato. Domani alle 10 la seconda seduta al centro tecnico. (ITALPRESS). mra/gm/com 29-Giu-21 19:34