Il Settebello batte il Giappone e vola in semifinale di World League

Gli azzurri vincono 15-12 i quarti, prossimo ostacolo gli Usa ROMA (ITALPRESS) – Il Settebello, campione del mondo, batte il Giappone 15-12 e accede alle semifinali delle Superfinal di World League di pallanuoto, in scena a Tbilisi, in Georgia. Nel match che vale un posto in finale, domani, gli azzurri affronteranno gli Usa. Altro successo in scioltezza oggi per l'Italia (4-1, 5-4, 3-2, 3-5) sui nipponici con triplette di Alesiani ed Echenique, doppiette di Figlioli, Presciutti, Bodegas, Aicardi e un gol di Di Fulvio. "All'inizio abbiamo messo la partita nei binari giusti, attaccando bene e subendo poco. Nel secondo e nel terzo tempo abbiamo allungato il margine dal Giappone, pur facendo un po' di confusione perché non è facile avere una stabilizzazione di gioco contro i nipponici che difendono in maniera atipica", ha detto il commissario tecnico azzurro, Alessandro Campagna. "Il risultato è stato sempre sotto controllo, nonostante qualche sbavatura nel finale. Sono errori che analizzeremo e da evitare, perchè oggi ininfluenti ma che in futuro potrebbero costarci caro. Adesso pensiamo alla semifinale, che sarà un'altra partita molto tosta", ha aggiunto Campagna. (ITALPRESS). pdm/com 29-Giu-21 18:59