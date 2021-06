Paolini eliminata al debutto a Wimbledon

La tennista toscana sconfitta in due set dalla tedesca Pektovic LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini saluta Londra al debutto. La tennista toscana, numero 88 del mondo, è uscita di scena dal singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club della capitale inglese. La azzurra si è arresa contro la tedesca Andrea Petkovic, 130 del ranking internazionale, per 6-4 6-3, al termine di un match "spezzettato", a causa della pioggia. (ITALPRESS). pdm/red 29-Giu-21 20:06