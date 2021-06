Benitez al campo allenamento, sarà il nuovo allenatore dell’Everton

Lo spagnolo erede di Ancelotti nonostante il suo passato al Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Confermata la clamorosa novità in casa Everton. Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli e soprattutto dei cugini del Liverpool, sarà il nuovo allenatore del team britannico, da poco orfano di Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina del Real Madrid. Lo spagnolo, nonostante le minacce ricevute da parte dei tifosi dell'Everton, che non digeriscono il suo passato ai Reds, è arrivato oggi al campo di allenamento dei "Toffees". Secondo la stampa inglese firmerà a breve un contratto triennale. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare fra questo pomeriggio e domani. (ITALPRESS). pdm/red 30-Giu-21 12:10