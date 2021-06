Tennis, anche l’azzurra Paolini ottiene il pass per Tokyo2020

Diventano sei i rappesentanti italiani nei tornei a Cinque Cerchi ROMA (ITALPRESS) – Il tennis azzurro ottiene un'altra qualificazione in vista di Tokyo2020. L'Itf (Federezione internazionale), in base al sistema di riallocazione delle quote, ha attribuito un pass olimpico a Jasmine Paolini, attuale numero 88 della classifica Wta. La Paolini si aggiunge, quindi, a Camila Giorgi e ai 4 azzurri del tennis maschile, ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, portando a sei il contingente della disciplina per queta edizione dei Giochi Olimpici Estivi. (ITALPRESS). pdm/com 30-Giu-21 11:38