Tennis: esordio vincente per Sonego, battuto Sousa in 3 set

Al secondo turno il piemontese troverà il colombiano Galan LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Lorenzo Sonego a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista piemontese, testa di serie numero 23 del torneo, ha battuto in tre set (6-2 7-5 6-0) il portoghese Pedro Sousa, numero 123 del ranking mondiale. Domani nel match di secondo turno Sonego affronterà il colombiano Galan. (ITALPRESS). pal/red 30-Giu-21 17:05