A Wimbledon eliminata l’azzurra Giorgi

Nel torneo maschile avanza spedito Alexander Zverev LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Camila Giorgi si è arresa al secondo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La tennista marchigiana, numero 62 del mondo, reduce dalla semifinale di Eastbourne, ha ceduto al terzo set di fronte a Karolina Muchova. La tennista della Repubblica Ceca, 19esima forza del seeding, si è imposta con il punteggio di 6-3 5-7 6-3. Non ci sono più italiane in gara, quindi, nella competizione femminile di Londra. Al maschile, invece, sono ancora in corsa Sonego, Mager, Berrettini e Fognini (quest'ultimo è già al terzo turno). Fra i big, da segnalare la seconda uscita convincente di Alexander Zverev. Il tedesco ha vinto nuovamente in tre set, questa volta contro lo statunitense Tennys Sandgren ed è approdato ai sedicesimi di finale. (ITALPRESS). pdm/red 01-Lug-21 14:32