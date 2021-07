A Wimbledon Mager eliminato, Federer al terzo turno

Il ligure cede di fronte a Kyrgios, lo svizzero domina contro Gasquet LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gianluca Mager ha ceduto al secondo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 26enne di Sanremo, numero 77 del mondo, si è arreso di fronte all'australiano Nick Kyrgios, attualmente al gradino 60 nella classifica Atp, col punteggio di 7-6 (7) 6-4 6-4. Approda, intanto, ai sedicesimi di finale Roger Federer. L'elvetico, numero otto del mondo, vincitore otto volte sui prati britannici, sta ritrovando il suo miglior tennis. Oggi King Roger ha sconfitto il francese Richard Gasquet (56 del ranking Atp) per 7-6 (1) 6-1 6-4. (ITALPRESS). pdm/red 01-Lug-21 20:11