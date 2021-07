Al Tour de France Cavendish vince la 6^ tappa in volata

Nessuna variazione in classifica con van der Poel ancora in giallo CHATEAUROUX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mark Cavendish si aggiudica la sesta tappa del Tour de France 2021, la Tours-Chateauroux di 160.6 km. Il corridore della Deceuninck-Quick Step vince la frazione in volata davanti a Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) e firma il bis in questa edizione della Grande Boucle, per il successo numero 32 in carriera. Nessuno scossone nella classifica generale, con Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) che mantiene la maglia gialla e il vantaggio di 8" su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e i 30" su Wout Van Aert (Jumbo-Visma). L'attesa è tutta per venerdì, con l'infinita settima tappa di 249.1 km da Vierzon a Le Creusot con ben 5 GPM, tra cui quello di seconda categoria del Signal d'Uchon. (ITALPRESS). spf/pal/red 01-Lug-21 17:32