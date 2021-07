Berrettini approda al terzo turno di Wimbledon

Il tennista romano batte l'olandese Van De Zandschulp con ben 20 ace LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen's, ha battuto oggi, in tre set, col punteggio di 6-3 6-4 7-6 (4), la lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp, numero 139 del ranking internazionale. Nel match odierno l'azzurro ha messo a segno ben 20 ace. Sono al momento 4, quindi, gli azzurri ancora in corsa nel Major britannico: Sonego, Mager, Berrettini e Fognini (questi ultimi due già al terzo turno). (ITALPRESS). pdm/red 01-Lug-21 16:06