Calcio: Bayern, Salihamidzic “Mercato? Abbiamo chiari limiti economici”

Il ds dei tedeschi: "Giocato d'anticipo portando Upamecano e Richards" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo scelto un allenatore giovane e molto innovativo come Julian Nagelsmann. E' un tecnico che molti top club europei avrebbero voluto ingaggiare, quindi siamo molto felici che abbia deciso di continuare a scrivere la sua e la nostra storia di successo qui con noi. Il Bayern lo aspetta con ansia". Così il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club bavarese. L'ex centrocampista, parlando del mercato, ha preferito non sbilanciarsi: "Innanzitutto abbiamo un'ottima rosa che ha ancora del potenziale da esprimere e che implementeremo ulteriormente. Siamo già al top e quest'anno abbiamo giocato anche di anticipo portando Dayot Upamecano e Omar Richards. Tuttavia, come sempre, terremo d'occhio il mercato fino alla fine. Ma, a causa del Covid abbiamo chiari limiti economici e possiamo muoverci solo entro determinati margini". (ITALPRESS). mra/glb/red 01-Lug-21 15:04