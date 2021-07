Calcio: Mbappè pronto a restare al Psg ma senza rinnovo

L'attaccante francese andrebbe via a zero nell'estate 2022 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé sembra aver fatto la sua scelta: nella prossima stagione vestirà ancora la maglia del Paris Saint Germain ma con l'intenzione di andare via a parametro zero dopo il 30 giugno 2022, data di scadenza del suo contratto. Secondo "L'Equipe", è quanto il calciatore avrebbe già fatto sapere alla dirigenza parigina, una volta deciso – almeno per il momento – di non accettare la proposta di prolungamento presentata dal club. Dal canto suo il presidente Nasser Al Khelaifi porterà avanti la sua opera di convincimento nel tentativo di trattenere Mbappè oltre il 2022 e anche per questo correrà il rischio di perderlo a zero fra un anno: il Real Madrid, infatti, avrebbe già fatto un sondaggio sentendosi rispondere che Mbappè è incedibile. Tutto però lascia pensare che l'approdo dell'attaccante francese alla Casa Blanca sia solo una questione di tempo. (ITALPRESS). glb/red 01-Lug-21 09:42