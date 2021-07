Calcio: Niente Milan, Junior Firpo vicino al Leeds

Dalla Catalogna danno l'affare per fatto: al Barça fra i 15 e i 18 milioni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Accostato al Milan nelle ultime settimane per il ruolo di vice-Hernandez, Junior Firpo sembra destinato alla Premier League. Stando alla stampa catalana, è in dirittura d'arrivo la trattativa per il suo trasferimento al Leeds: il Barcellona incasserà fra i 15 e i 18 milioni di euro, il 20% dei quali da girare al Betis Siviglia, mentre il 24enne laterale sinistro si legherà agli inglesi con un quadriennale. Firpo conta così di rilanciarsi agli ordini di Bielsa dopo aver collezionato appena 41 presenze nelle sue due stagioni in blaugrana. (ITALPRESS). glb/red 01-Lug-21 10:10