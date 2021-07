Calcio: Sancho dal Borussia Dortmund al Manchester Utd per 85 mln

I gialloneri hanno ufficializzato l'accordo con i Red Devils DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Jadon Sancho può considerarsi ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Il Borussia Dortmund ha confermato in una nota di aver raggiunto l'accordo per la cessione ai Red Devils, soggetta ovviamente alle visite mediche a cui si sottoporrà il calciatore, per 85 milioni di euro. Cifra fissa, senza bonus, ma comunque inferiore ai 125 milioni di euro chiesti fino all'estate scorsa per il 21enne esterno d'attacco inglese. Arrivato nel 2017 dal Manchester City, che si era garantito una percentuale sull'eventuale cessione futura, Sancho era sotto contratto fino al 2023 e con i gialloneri ha segnato 50 gol in 137 partite. (ITALPRESS). glb/red 01-Lug-21 12:49